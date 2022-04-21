تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن انفجار ضخم بنيجيريا‭

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن انفجار قال، إنه أسفر عن سقوط 30 بين قتيل وجريح في سوق يُباع فيه الكحول بولاية تارابا النيجيرية، فيما يشير إلى اتساع المنطقة التي ينشط فيها التنظيم الإرهابي في البلاد.
وسقط شمال شرق نيجيريا، خاصة ولاية بورنو وولاية يوبي، في قبضة جماعات إسلامية مسلحة منذ أكثر من عقد لكن لم تقع في السابق أي هجمات في تارابا التي تقع في منطقة “الحزام الأوسط” في وسط نيجيريا.
ووقع الهجوم يوم الثلاثاء في بلدة إيواري الريفية وقالت الشرطة في بادئ الأمر إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون. ولم يتسن الاتصال بالشرطة، اليوم الخميس، للتعليق على إعلان تنظيم داعش مسؤوليته وتقديره لعدد الضحايا.
وفي بيان نشره تنظيم داعش في وقت متأخر أمس الأربعاء في قناة للمراسلة على موقع تلجرام للتواصل الاجتماعي يستخدمها التنظيم في نشر دعايته وصف من فجروا القنبلة في السوق بأنهم “جنود الخلافة في وسط نيحيريا”.
وتعاني نيجيريا بأسرها من زيادة في الجرائم وأعمال العنف التي فاقمتها الضائقة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
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