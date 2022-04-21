الدفاع الروسية: سلاح الجو دمر 20 موقعا للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال كوناشينكوف فى إيجاز صحفى نقلته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الخميس، إن القوات الصاروخية والمدفعية نفذت ضربات على نحو 1000 منشأة عسكرية فى أوكرانيا، من بينها 58 موقعا للقيادة و162 موقع مدفعية و771 معقلا ومناطق تجمع للقوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية.

ولفت المتحدث الى أن أنظمة الدفاع الجوى الروسى دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية، كما تم إسقاط صاروخ تكتيكى أوكرانى من طراز "توشكا أو".

وأشار الى أن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا أسفرت منذ انطلاقها حتى الآن عن تدمير 140 طائر ة، و106 مروحيات و511 طائرة مسيرة، و254 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2410 دبابات ومركبات قتالية مصفحة، و262 قاذفة صواريخ متعددة، 1046 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2259مركبة عسكرية خاصة.