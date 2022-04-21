إصابة وزير المالية الألمانى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤول بوزارة المالية فى ألمانيا إصابة وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر بفيروس كورونا المستجد أثناء مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية "واشنطن".





وقال المسؤول الذى لم يفصح عن هويته، وفقا لراديو (فرنسا الدولى) اليوم الخميس، إن الوزير "ليندنر" بحالة صحية جيدة ولديه أعراض خفيفة فقط دون أن يحدد ما إذا كان "ليندنر" يعتزم العودة إلى برلين اليوم كما هو مخطط على متن طائرة تابعة للحكومة الألمانية. وكان وزير المالية فى زيارة لواشنطن للمشاركة فى اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين.

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