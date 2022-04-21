جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات التشيكية حسبما ذكر راديو براغ الدولى أن تدفق المهاجرين الواصلين للبلاد قد تباطأ فى الآونة الاخيرة، إذ تصدر السلطات حاليا قرابة 2800 تأشيرة فقط بشكل يومى. ويحصل الأوكرانيون على تأشيرات حماية مؤقتة تسمح لهم بالبقاء فى التشيك لمدة عام، حيث دخل البلاد حتى الآن أكثر من 300 ألف طالب لجوء من أوكرانيا معظمهم من النساء والأطفال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشيك: منح تأشيرات خاصة إلى 302 ألف لاجئ من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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