نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة تنشيط حساب بنك الرياض عن طريق أونلاين الرياض و خدمة هاتف الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل ما يقدمه بنك الرياض من خدمات مصرفية وبنكي متميزة لعملاؤه ، وتعدد الحلول التمويلية والقروض المتميزة التي يطرحها البنك ضمن باقة من عروض التمويل التي تستهدف فئات المجتمع السعودي من مواطنين ومقيمين ، وبالأخص عروض التمويل الشخصي وعروض تمويل المتقاعدين وكذلك قروض التمويل العقاري ، وباقة الخدمات علي شراء السلع وتحويلات العملات فإن وجود حساب للعميل لدي بنك الرياض أصبح ضرورة لابد منها للاستفادة من خدمات البنك المختلفة وخدمات تطبيق أون لاين الرياض ، وفي هذا السياق يبحث الكثير من العملاء القدامي عن طريقة إعادة تنشيط حساب بنك الرياض وهو ما سنستعرضه لكم بالخطوات والشرح مع بيان خدمات أونلاين الرياض من خلال مقالنا اليوم لتتمكنوا من الاستفادة من عرض التمويل الشخصي بقيمة 300 ألف ريال من بنك الرياض.

إعادة تنشيط حساب بنك الرياض

لإعادة تنشيط حساب الأفراد من خلال خدمات أونلاين الرياض علينا اتباع التعليمات التالية بالخطوات عن طريق بنك الرياض أون لاين :

نقوم بزيارة أونلاين الرياض ثم نختار نسيت كلمة المرور.

يقوم النظام بالتعرف علي حالة الحساب إذا كان موقوفاً لأسباب أمنية ويوجه العميل للخيارات المناسبة لحالته.

نقوم بوضع رقم الهوية الوطنية أو الإقامة أو الهوية الخليجية بالنافذة المنبثقة.

نضغط علي علامة التحقق ثم متابعة.

نقوم باختيار البطاقة المستخدمة في توثيق عملية التسجيل إن كانت صراف آلي أو بطاقة ائتمانية.

نضع الرقم السري للبطاقة المختارة.

في حال اختيار بطاقة ائتمان نضع تاريخ انتهائها كما هو مدون عليها.

بعد ذكر ندخل كلمة سر جديدة ونؤكدها مرة أخري.

ثم نقوم بمراجعة بيانات الملف الرقمي وتحديث بياناته.

نحدد الموافقة علي الشروط والأحكام ونتابع لإتمام العملية.

كما يمكن تحديث بيانات بنك الرياض ومراجعة حساب بنك الرياض أون لاين ومعرفة طريقة تنشيط حساب بنك الرياض وتغير الرقم السري علي الحساب من خلال هاتف الرياض والعديد من الخدمات التي يقدمها بنك الرياض من خلال تطبيق وموبايل الرياض وهاتف الرياض بخطوات سهلة لكافة عملاء بنك الرياض.

إعادة التنشيط من خلال خدمة هاتف الرياض

لإعادة تنشيط الحساب أوإعادة تأسيس الرقم السري ، ما عليك سوى الاتصال على هاتف الرياض التالي : (+966) 920002470 ثم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

اختيار إعادة تأسيس الرقم السرّي من خلال خيار الخدمات الأخرى.

ثم تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة.

سيتم عرض قائمة البطاقات مدى أو ائتمان وذلك بعرض نوع البطاقة وآخر أربعة أرقام مسجله عليها.

تقوم باختيار البطاقة ومن ثم أدخل الرقم السرّي الخاص بها.

أخيراً أدخل رمز التوثيق المرسل إلى الجوال الخص بك والمسجل لدى البنك ثم أنشئ الرقم السرّي الجديد لهاتف الرياض والمكون من أربعة أرقام.

ويمكن اتباع الخطوات علي الرابط الخاص بالخدمة من موقع البنك أيضاً.

قائمة خدمات موبايل الرياض

يستطيع المتقاعدين بالمملكة الحصول علي تمويلات بنك الرياض بجانب العديد من الخدمات نستعرضها لكم عبر خدمات موبايل الرياض كالآتي :

إدارة الحساب الرقمي.

خصائص موبايل الرياض الجديدة.

معلومات وكشوف الحسابات.

حزمة خدمات البطاقات المختلفة.

برنامج حصاد.

جهات وخدمات التحويل.

سداد المدفوعات الحكومية.

خدمات الاستثمار.

التقدم بالطلب لخدمات بنك الرياض.

إدارة المستفيدين علي الحسابات.

الإعدادات الخاصة بالحسابات.

خدمات أخرى تخص أنظمة أبشر والحكومة.

ومن خلال التعامل علي أونلاين بنك الرياض يمكنكم الاستفادة من عروض التمويل الشخصي من بنك الرياض.

برنامج قسط لعملاء بنك الرياض

يقدم بنك الرياض لعملائه برنامج جديد لتقسيط قيمة المشتريات بمجموعة كبيرة من المميزات لعملاؤه من خلال برنامج قسط كالآتي :