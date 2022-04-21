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عمر شويل - جدة زوار موقع ثقفني الأعزاء ، نستعرض لكم اليوم بالتفاصيل كيفية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي ، حيث طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي علي موقعها الإلكتروني وذلك بهدف توفير المساعدات بمعاش الضمان لمستحقي الدعم الفعليين ، ويرمي تحديث البيانات والحالة لوضع الدعم الحقيقي علي المستحق الحقيقي له تبعاً للحالة الاجتماعية والصحية لأصحاب الإعاقة والعجز بدرجاته وأشكاله ، وجدير بالذكر أن موارد الضمان الاجتماعي تعتمد علي أموال الزكاة ويمكن لكم التعرف علي طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة من خلال موقعنا.

كيفية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

نستعرض معكم خطوات طريقة تحديث البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي كما وردت بكتيب الخطوات علي موقع وزارة الموارد البشرية كالآتي :

تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية من صفحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

بعدها يبدا المستخدم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور ثم الضغط على دخول ، للدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية ، أو عن طريق الدخول بمعرف حساب منصة أبشر الرقمية.

ثم يبدأ عملية تغيير رقم الجوال حيث سيعرض النظام صفحة البيانات الشخصية كالآتي : الاسم الأول اسم الأب و الجد أخيراً لقب العائلة الجنس أو النوع الحالة الاجتماعية الجنسية الحالة الوظيفية

بعد ذلك يجب عليه بالضغط علي زر التالي.

سيقوم النظام بعرض صفحة العنوان والتواصل وتظهر البيانات الآتية : بيانات العنوان نوع العنوان البريدي المنطقة المدينة الحي الشارع بيانات التواصل هاتف المنزل أرقام الجوال جوال آخر البريد الإلكتروني

يدخل الجوال الخاص به و الضغط علي زر التالي.

وبعد ذلك سيبدأ النظام بعرض صفحة بيانات الحساب البنكي، يجب علي المستخدم تعبئة خانة حروف الآيبان. يشرع المستخدم بتعبئة خانة تأكيد معرف حساب الآيبان. تعبئة خانة اسم البنك. وتظهر حالة التحقق بنجاح.

ويقوم بالضغط علي زر التالي.

سيقدم النظام للمتعامل الإفصاح عن الدخل. في حال وجود دخل يضغط علي يوجد ثم إضافة دخل ويتم وضع القيمة المالية الشهري. في حال عدم وجود دخل نختار لا يوجد دخل.

فيقوم بالضغط علي زر التالي.

ليقوم النظام بعرض صفحة الموافقة علي الشروط كالآتي : يلتزم صاحب الطلب بقراءة كافة الشروط. ثم عليه بالتأشير علي أتعهد و أقر بما سبق.

يتوجب علي المتعامل الضغط علي زر التالي.

ليتم عرض شاشة التحقق من أرقام الجوال المدخل. يتم وضع الرمز المكون من أربعة أرقام في الخانة تحت عبارة أرجو إدخال الرمز المرسل بالجوال.. ثم يتم تنفيذ العملية الحسابية ووضع قيمتها في الخانة تحتها و من ثم الانهاء. علي زر تأكيد.



سيظهر لك النظام بعدها رسالة التأكيد كالآتي : تظهر علامة صواب بيضاء في دائرة خضراء مكتوب تحتها تم تحديث بيانات الملف الشخصي بنجاح. إذا كنت من الأشخاص ذوي الإعاقة يرجي إكمال تحديث البيانات الطبية بالضغط علي كلمة هنا باللون الأزرق.

أخيراً يختم المتقدم بالنقر علي زر إغلاق.

وبعد أن تعرفنا علي طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي نقدم لكم بالفقرة التالية الشروط اللازمة لتحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

شروط يجب مراعاتها مع خطوات التحديث

بحسب مستجدات تحديث نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والتعرف علي كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي ، بالدخول علي رابط تحديث البيانات لمستفيدي الضمان الاجتماعي برقم الهوية ، يقوم كل مستفيد من الضمان الاجتماعي القيام بتحديث بياناته واتباع الشروط والضوابط التالية :

و يجب العلم بأن تسجيل معرف حسابك في هذه المرحلة لا يعبر عن حتمية استحقاق الإعانة.

يجب مراعاة أن يكون الحساب البنكي المدخل وبياناته خاصين بصاحب الطلب وليس شخص آخر.

عليك التأكد من معرف الحساب المدخل تفادياً لتأخر صرف الإعانة في حال الاستحقاق.

يسمح بتعديل الحساب في حال تم إدخاله مع مراعاة أن يكون معرف حساب خاص بصاحب الطلب.

بيان آيبان السعودي مكون من 24 خانة تبدأ ب SA وعند طباعته يوجد في البداية كلمة IBAN ولا يتم احتسابها ضمن خانات الرقم .

ويجب مراعاة اشتراطات وزارة التنمية الاجتماعية عند تسجيل طلب الضمان الاجتماعي.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور

وفق دليل التسجيل في الضمان الاجتماعي بالصور يهدف التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد إلي عدة مساعي نعرضها لكم كالآتي :

الوصول بالمستحقين لوضع الاستقلال المالي وحال الإنتاجية عبر سبل التدريب والتأهيل. دعم جميع الاسر المستحقة للدعم بكافة الأساسيات من الاحتياجات. العمل علي خطط وآليات لوضع الأزمات وكيفية دعم المستحقين في وقتها. تسليط الضوء علي الأسر المستحقة وترسيخ قواعد وتدابير لمعالجة أوضاعهم. تحسين صورة الخدمات المقدمة للمستحقين وتنمية الانتماء الوطني عبر الضمان الاجتماعي. يرعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيق آليات الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بالمملكة.

حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة المواد حملة تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث البيانات ، ويتم وقف صرف معاش الضمان في حالة من الـ 8 التالية :

إن تخلف أحد شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالمادة 6 ، و 8 من أحكام الفصل الخامس من اللائحة. ثبوت عدم صحة بيانات الأسرة أو مستحق الصرف. تأخر تحديث بيانات المستحق الشخصية طبقاً للمادة 2 من اللائحة لمدة 30 من تاريخ إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث علي البيانات. عند ثبوت عدم التزام مستفيد المعاش القابل للتأهيل بخطة تأهيله. عدم جدية المستفيد القادر علي العمل في البحث عن عمل وعدم قبوله العروض والتدريبات المناسبة. إقامة المستحق بشكل كامل في احدي مراكز الإيواء أو العلاج. في حال وفاة المستحق نفسه. إذا قام المستحق بالتنازل عن معاشه.

ويمكنكم التعرف علي طريقة التقدم بطلب صرف مستحقات أفراد العائلة إلكترونياً عن طريق موقعنا ثقفني.

شروط تقديم الضمان الاجتماعي الجديد

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للأفراد والاسر المستحقة تبعاً لمجموعة ضوابط نستعرضها لكم :

سعودي الجنسية مقيم بصورة كامل بالمملكة ، ويستثني من شرط الجنسية : الأجنبية المتزوجة من سعودي. الأجنبيات الأرملة ، والمطلقة ولهن أبناء سعوديين. الأبناء ذكور وإناث للمطلقة والأرملة السعوديات لأزواج غير سعوديين.

ذوي الإعاقة ، والأيتام ، و الأرامل أمهات الأيتام ممن لديهم بطاقات تنقل.

لا يتخطى دخل الأسرة 1100 ريال ، ولا يتخطى دخل الفرد المستقل المستحق عن 550 ريال.

توفية جميع خدمات الصحة والتعليم للأبناء مستوفية ضوابط الوزارة.

الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة المستحقة للدعم.

المستحق لا يقيم في احدي دور أو مراكز الإيواء التابعة للدولة.

عدم وجود ملكيه لأصول مرتفعة القيمة لدي المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

ويهدف نظام الضمان الاجتماعي لتسهيل العلاقات التجارية لكل مواطن مستفيد من الضمان الاجتماعي القيام بـ تحديث البيانات الشخصية.

الدخول للضمان الاجتماعي

يمكن للمستفيدين من خدمة معاش الضمان الاجتماعي الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد :