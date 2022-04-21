نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج وزارة الدفاع 1443 القبول المبدئي بوابة القبول والتجنيد الموحد tajnidreg.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بشكل كبير عن رابط نتائج وزارة الدفاع 1443 القبول المبدئي بوابة القبول والتجنيد الموحد، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن أسماء المقبولين وزارة الدفاع 1443، القبول المبدئي نتائج الترشيح الأولى في التجنيد الموحد، ويجب على من وقع عليهم الاختيار استكمال البيانات الخاصة بهم، وذلك بالدخول على الحساب الخاص بهم وحجز موعد في أقرب مركز تجنيد وطباعة النماذج ومراجعة الدوائر الحكومية، كما يجب أن يكون الحالة الصحية للمرشح “محصن” في تطبيق توكلنا.

يتم الاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد وزارة الدفاع 1443 إلكترونياً، من خلال الدخول على رابط tajnidreg.mod.gov.sa للاطلاع على النتائج، ويجب على من تم اختيارهم سرعة تجهيز كافة المستندات المطلوبة والتوجه إلى أقرب مركز تجنيد وحجز موعد لاستكمال الإجراءات، لذلك نقدم لكم هذا المقال لنوضح لكم رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443 وطريقة الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولي في التجنيد والقبول الموحد.

رابط نتائج وزارة الدفاع 1443

كما ذكرنا لكم في الفقرة السابقة يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع القبول الموحد 1443 إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:-

يجب الدخول على رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد tajnidreg.mod.gov.sa.

يفتح موقع الإدارة العامة للقبول والتجنيد ثم يتم النزول إلى أسفل الصفحة والنقر على “تسجيل الدخول”.

إدخال اسم المستخدم كلمة المرور ورمز التحقق والنقر على “دخول”.

بعد الدخول سوف تظهر أمامك حالة الطلب “تم ترشيحك”.

تقوم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة وحجز موعد في أقرب مركز للتجنيد.

أو قد يصل للمتقدم رسالة تفيد بأنه قد تم ترشيحك وعليك التوجه إلى أقرب مركز تجنيد لاستكمال الإجراءات.

بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع 1443 tajnidreg.mod.gov.sa

كما ذكرنا لكم من يتم ترشيحه تأتيه رسالة تفيد بأنه تم الترشيح أو عند دخوله على حسابه يجد أنه تم ترشيحه وعليه التوجه إلى أقرب مركز للتجنيد الموحد. ومن لم يتم قبوله سوف يجد رسالة تفيد “نعتذر عن قبولك هذه الفترة نتمنى لك التوفيق في المرة القادمة”.

وزارة الدفاع نتائج القبول المبدئي 1443

يجب على من تم ترشيحه مبدئياً سرعة التوجه إلى أقرب مركز للتجنيد وحجز موعد لاستكمال باقي الإجراءات. كما يجب أن تكون الحالة الصحية محصن عبر تطبيق توكلنا. ويجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة عند استكمال الإجراءات ضد فيروس كورونا.