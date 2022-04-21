ننشر بيان الاجتماع الوزارى العربى لمواجهة السياسات الإسرائيلية بالقدس

جدة - نرمين السيد - وتضم اللجنة فى عضويتها الجمهورية التونسية، بصفتها رئيس القمة العربية الحالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربى فى مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وترأسها المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعا طارئا فى عمان بتاريخ الحادى والعشرين من شهر أبريل 2022.

وبحث الاجتماع سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلى الخطير فى المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فى المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة، وبعد الاستماع إلى إيجاز من رئيس اللجنة، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، ووزير خارجية دولة فلسطين الدكتور رياض المالكى، حول التصعيد الإسرائيلى الخطير فى القدس ومقدساتها، وما يمثله من محاولات مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم، وتقييد لحرية المصلين، والجهود المبذولة لوقف التصعيد، وإنهاء دوامة العنف، واستعادة الهدوء، وبعد الاستماع إلى مداخلات الوزراء وممثلى الدول وأمين عام الجامعة العربية، أكدت اللجنة على:

1. إدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين فى المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسى الشريف، والتى تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات فى صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسى الشريف.

2. التحذير من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين فى كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة فى المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.

3.رفض جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانونى والتاريخى القائم فى المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسى الشريف، وأى محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات التى تمثلخرقاً سافراً للقانون الدولى، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

4. ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخى والقانونى القائم فى الحرم القدسى الشريف والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000)، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسى الشريف، بمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

5. دعوة المجتمع الدولى، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفورى والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية فى القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، والحول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظا على الأمن والسلم.

6. دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 )1968(و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016)

7. استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

8. دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التى يتولاها جلالة الملك عبدالله الثانى ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فى حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، والوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التى تقيد عمل دائرة الأوقاف فى إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسى الشريف والحفاظ على مرافقه.

9. دعم العمل المؤسساتى العربى والاسلامى وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس، التى يرأسها جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية.

10. التعبير عن الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطينى وقيادته ومؤسساته فى دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسى الشريف.

11. دعم صمود الشعب الفلسطينى الشقيق وجميع حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولى ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.

12. وقف إسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات التى تهدد الأمن والسلم، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذى يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة إقليمية ودولية.

13. التحذير من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطينى ودولة فلسطين، والدعوة إلى تكثيف الجهود الاقليمية والدولية؛ لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضى على أساس حل الدولتين، الذى ينهى الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

14. قيام أعضاء اللجنة والأمين العام للجامعة العربية، وبالتنسيق مع الدول العربية، بالتحرك المشترك، وإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولى والهيئات الدولية، من أجل توضيح الخطر الذى تمثله الممارسات الإسرائيلية فى القدس ومقدساتها، والدفع باتجاه موقف دولى فاعل لثنى إسرائيل عن هذه الممارسات، وإلزامها باحترام القانون الدولى واستعادة التهدئة الشاملة.

15. الطلب من الأمين العام للجامعة العربية بالإيعاز لبعثاتها الدبلوماسية، وبالتنسيق مع مجالس السفراء العرب فى الدول، بالقيام بتحركات واتصالات مماثلة.

16. إبقاء اللجنة منعقدة لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق وحقوقه، وصموده فى قدسه وعلى أرضه.