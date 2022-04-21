الأردن: لا يمكن القبول بتغيير هوية القدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الخميس، إنه لا يمكن القبول بأى اعتداء على المقدسات فى القدس الشرقية المحتلة أو تغيير هويتها، داعيا إلى وقف التصعيد واحترام الوضع القانونى والتاريخى، لافتا إلى استحالة استمرار الأوضاع دون حل نهائى.





وأضاف الصفدى فى مؤتمر صحفى للجنة الوزارية العربية بشأن الوضع فى الأقصى، بالعاصمة الأردنية- أن "اجتماع اليوم أكد أن الجميع فى العالم العربى وأن اللجنة المكلفة من قبل المجلس الوزارى العربى لا يمكن أن تقبل بأى اعتداءات على الأقصى إذ نريد التهدئة الشاملة ووقف العنف".

وأكد وزير الخارجية الأردنى أن طريق التهدئة فى الأقصى، هو احترام الوضع التاريخى والقانونى فى المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسى الشريف)، ووقف كل الممارسات التى تقوض هذا الوضع والتى تشكل اعتداء على المسجد وعلى المصلين.

وتابع قائلا: إن نقاش اليوم عكس هذا الموقف وأمامنا إلى نهاية شهر رمضان فترة حرجة"، مضيفا أن الجميع بذل جهودا مكثفة على مدار الأيام الماضية من أجل إعادة السكينة إلى الأقصى؛ وبالتالى تمكين المصلين من القيام بواجباتهم الدينية دون قيود أو شروط وكانت مطالبنا واضحة بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى باحترام الوضع التاريخى والقانونى القائم بمعنى ما كان عليه الوضع قبل عام 2000 حيث المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالصة للمسلمين وزيارة غير المسلمين له تكون بإدارة الأوقاف للمقدسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف فى المملكة الأردنية الهاشمية.

جدير بالذكر أن الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية فى القدس المحتلة بدأ اليوم الخميس بالعاصمة الأردنية عمان، لبحث الأوضاع الخطيرة فى القدس ووقف التصعيد الإسرائيلى واستعادة التهدئة الشاملة.