اليورو يرتفع مع اقتراب رفع الفائدة

ارتفع سعر اليورو إلى أعلى مستوياته في أسبوع اليوم الخميس مع تبلور توقعات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سينفذ أول رفع لسعر الفائدة في وقت قريب قد يكون في يوليو.
وانضم يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى غيره من واضعي السياسات هذا الأسبوع في قول أن البنك قد يرفع معدلات الفائدة في بداية الربع الثالث من العام.
وارتفع اليورو 0.4% أمام الدولار إلى 1.0895 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 14 أبريل.
وارتفع اليورو كذلك على نطاق واسع أمام الين الياباني والفرانك السويسري والكرونةالنرويجية.
وتستوعب الأسواق حاليا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس في يوليو وإجمالا بنحو 70 نقطة أساس بحلول نهاية العام لترتفع الفائدة لأول مرة عن الصفر منذ 2013. ونزل مؤشر الدولار 0.4% إلى 99.97.
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