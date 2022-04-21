نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج أرقام جلوس التوجيهي الأردن 2022 الثانوية العامة exams.moe.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج أرقام جلوس التوجيهي الأردن 2022 من أهم الروابط التي يزداد عنها البحث خلال هذه الفترة من قبل طلاب الثانوية العامة في الأردن، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن توفير رابط exams.moe.gov.jo لاستخراج أرقام جلوس الثانوية العامة الأردن 2022، لذلك على جميع الطلاب الدخول على هذا الرابط لاستخراج أرقام الجلوس الخاصة بهم، ويتم الاطلاع على أرقام الجلوس بدايةً من اليوم الخميس 21 نيسان الحالي 2022، ونوهت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه عند حدوث أي خطأ في البيانات، يجب على الطالب إرسال طلباً من خلال الخانة المخصصة لذلك لتصويب هذا الخطأ، وذلك في موعد أقصاه مساء الإثنين 25 من نيسان الحالي 2022.

وقد وفرت وزارة التربية والتعليم في الأردن وإدارة الامتحانات والاختبارات رابط إلكتروني للاطلاع على أرقام الجلوس الخاصة بالتوجيهي، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة استخراج أرقام الجلوس بطريقة سهلة وبسيطة، كل ما يجب التأكيد عليه هو مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، وعند وجود أي خطأ يتم تصحيحه فوراً من خلال الخانة المخصصة لذلك، وتعد امتحانات الثانوية العامة هي الشغل الشاغل لكثير من الأسر داخل الأردن، لأنها تعد بمثابة عنق الزجاجة في مستقبل الطلاب، وهي الخطوة الأخيرة أمام الطالب لدخول الكلية التي يرغب أن يدخلها، لذلك تحظى باهتمام كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم.

رابط استخراج أرقام جلوس التوجيهي الأردن