زلزال بقوة 6.9 درجة بالقرب من ساحل نيكاراجوا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الخميس، إن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع بالقرب من ساحل نيكاراجوا.
وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات.
وقال نظام التحذير من أمواج المد (تسونامي) في الولايات المتحدة إنه لم يصدُر تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال.
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