عاجل- اللجنة العربية تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزيرى الخارجية الأردنى والفلسطينى وأمين عام جامعة الدول العربية.

وأكدت اللجنة الوزارية العربية، على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على أساس القانون الدولى، كما أدانت الموقف الإسرائيلى فى القدس، مطالبة بإنهاء الاعتداءات.

من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطينى، إن إسرائيل تريد فرض وضع قائم فى المسجد الأقصى، وعلينا أن نعمل على تثبيت الوضع التاريخى والقانونى للحرم القدسى الشريف.

وقال أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى، قررنا الاعتماد على آليات للتحرك دبلوماسيا ضد الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية، لافتا إلى أن الجميع بذل جهودا مكثفة من أجل إعادة السكينة إلى المسجد الأقصى ووقف الاعتداءات، ونريد التهدئة الشاملة ولكن من خلال احترام الوضع التاريخى والقانونى للمسجد الأقصى.