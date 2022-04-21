وزيرا الدفاع البولندى والأمريكى يبحثان تسريع تسليم الأسلحة

وقال بلاشاك عقب الاجتماع إنه بحث مع أوستن "احتمالات تسريع توريد المعدات العسكرية التى طلبتها بولندا بالفعل"، بحسب وكالة الأنباء البولندية الرسمية.
وأشار بلاشاك إلى أن بولندا طلبت نظام الدفاع الصاروخى باتريوت من الولايات المتحدة فى عام 2018، وطائرة مقاتلة من طراز /إف-35/ فى عام 2020، و250 دبابة أبرامز فى وقت سابق من هذا الشهر، من بين صفقات أخرى.
وقال للصحفيين إنه شكر أوستن لمشاركته الشخصية فى عقد دبابات أبرامز، والتى بدونها "ما كانت بولندا لتتمكن من شراء أحدث نسخة من هذه الدبابات"، مشيرا إلى أن حكومته ستطلب قريبا المزيد من المعدات العسكرية من واشنطن.
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