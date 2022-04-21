تقرير يكشف موعد تعافي قطاع السياحة من كورونا

توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر، يوم الخميس، موعد عودة القطاع لمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، والتي تفشت في العالم.

وقال المجلس، إن قطاع السياحة والسفر من المتوقع أن يعود لمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في 2023، وأن ينمو بمعدل يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وذكر تقرير صدر عن المجلس في مؤتمر بمانيلا، أن القطاع يتوقع أن يسجل متوسط نمو سنوي يبلغ 5.8 بالمئة في الفترة من 2022 إلى 2032 بالمقارنة مع متوسط نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.7 بالمئة في الفترة نفسها وأن يوفر 126 مليون فرصة عمل جديدة، وفقما ذكرت "رويترز".

وفي عام 2019 كان قطاع السياحة مسؤولا عن عُشر الناتج المحلي الإجمالي والوظائف لكن جائحة فيروس كورونا قوضت القطاع الذي يقدر حجمه بنحو 9.6 تريليون دولار وخفضت قيمة عائده إلى النصف وتسببت في تسريح 62 مليون شخص من وظائفهم.

وقالت جوليا سيمسون رئيسة المجلس "الانتعاش سيكون قويا جدا، وهذا يعتمد بالطبع على أن تنهي الصين الإغلاق"، داعية الحكومات لإعادة فتح الحدود.

وكانت سياسة الصين لاحتواء مرض كوفيد-19 واستمرار إجراءات الإغلاق هناك قد عطلت التجارة العالمية وقطاع السياحة.