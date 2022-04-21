التضخم يضرب سوق العقارات في مصر

ارتفعت أسعار مواد البناء في مصر بشكلٍ كبيرٍ خلال الفترة الماضية، منذ اندلاع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من بينها ارتفاع أسعار الطاقة.

ووفقًا لبيانات إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصرية، وحصل موقع "اقتصاد سكاي" على نسخةٍ منها، سجل سعر بيع حديد التسليح 19.1 ألف جنيه في شهر مارس 2022، مقابل 15.4 آلاف جنيه في شهر فبراير 2022، بنسبة زيادة قدرها 24.4%، بينما كان متوسط سعر البيع 13.4% في شهر مارس 2021 بنسبة زيادة قدرها 43.3%.

وبلغ متوسط سعر الأسمنت البورتلاند العادي المعبأ في شيكارة 50 كجم 75.6 جنيهات في شهر مارس 2022، مقابل 55.9 جنيهات في شهر فبراير 2022، بنسبة زيادة قدرها 35.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 45.9 جنيهات في شهر مارس 2021 بنسبة زيادة قدرها 64.4%.

توقعات بارتفاع أسعار العقارات 25%

قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، إن الحديد والأسمنت أهم مدخلَيْن في مكونات في إنشاء العقار، ولذك فإن الارتفاع الكبير في أسعارهما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المخرج النهائي وهو العقار.

وأضاف أسامة سعد الدين، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي"، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات في مصر ارتفاعًا بنحو 25% نظرًا لارتفاع مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن السوق المحلية غير قادرة على تحمل الزيادة الجديدة.

وطالب عز الدين الحكومة بتيسير إجراءات حصول المواطنين على قروض التمويل العقاري، بحيث يكون الضامن قيمة الوحدة نفسها، ويتم سحبها إذا لم يستطِع العميل سداد الأقساط، وكذلك رفع مستوى سعر قيمة العقار، لأن سعر الوحدات تضخم خلال الفترة الماضية.

وأكد على أهمية تشجيع تصدير العقار بهدف تنشيط البيع، فبعد تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، أصبح السعر في مصر تنافسيًّا.

تباطؤ معدلات العمل بالمشروعات العقارية.

وأكّد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري في اتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزيادة المبالغة في أسعار مواد البناء أدت إلى تباطؤ معدلات العمل بالمشروعات العقارية وغيرها، وتراجع أيضًا معدل المبيعات في ظل ارتفاع أسعار العقارات نتيجة لارتفاع تكلفة مواد البناء.

وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش 3 سم أبيض للمتر المسطح سجّل 99.8 جنيهات شهر مارس 2022 مقابل 94.8 جنيهات في شهر فبراير 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 83.5 جنيه في مارس 2021 بنسبة زيادة قدرها 19.5%.

ووفقًا للبيانات الإحصائية، بلغ متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة 1 للمتر المكعب 5.2 ألف جنيه في شهر مارس 2022، مقابل 4.7 آلاف جنيه في شهر فبرابر 2022 بنسبة زيادة قدرها 10.9%، بينما كان متوسط سعر البيع 4.6 آلاف جنيه في شهر مارس 2021 بنسبة زيادة قدرها 14.2%.