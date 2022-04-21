الموافقة على تجزئة سداد المخالفات المرورية وتخفيضها في السعودية

تم مؤخرًا ورسميًا الموافقة على تجزئة سداد المخالفات المرورية وتخفيض قيمتها أيضًا في المملكة العربية السُّعُودية ، من أجل إعطاء فرصة للأفراد والمواطنين المتخلفين عند سداد الغرامات والمخالفات المرورية ذات المبالغ الكبيرة من السداد بسهولة بعدما تم تعديل نظام المرور بالدولة وذلك إلى جانب تخفيض قيمة تلك المخالفات أيضًا وإعطاء مهلة إضافية للسداد.

الموافقة على تجزئة سداد المخالفات المرورية في السعودية

لقد تم إجراء بعد التعديلات على نظام المرور داخل المملكة العربية السُّعُودية وتحديدًا تعديل المادة رقم (73) الفقرة الثانية والفقرة الثالثة ، ولقد جاءت فحوى التعديل في الفقرة الثانية على النحو التالي:

إعطاء المتخلفين عن سداد المخالفات المرورية مدة لا تزيد عن 15 يومًا من أجل سداد تلك المتأخرات.

في حالة الرغبة في الحصول على مهلة إضافية ، لا بد من تقديم الطب خلال مدة الـ 15 يومًا ، وهنا سوف يحصل المواطن على مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا إضافيًا لتسديد الغرامة.

في حالة التخلف أيضًا عن السداد خلال هذه المدة الزمنية ، فسوف يتم الحجز على الأرصدة البنكية الخاصة بصاحب المخالفة.

تعديلات نظام المرور السعودي المادة 73 الفقرة الثالثة

لقد تم أيضًا إجراء بعد التعديلات على نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرور داخل المملكة العربية السُّعُودية على النحو التالي:

تخفيض قيمة المخالفة المرورية بما لا يزيد عن 25% من الحد الأدنى الخاص بقيمة الغرامة ؛ وذلك وفقًا للشروط والضوابط الخاصة بوزارة الداخلية وزارة المالية.

كما تم إجراء التعديل على نظام المرور في هذه الفقرة بحيث يجوز تجزئة سداد قيمة المخالفة الواحدة على أكثر من دفعة.

ويأتي هذا التعديل الجديد الذي قد تم للتو على نظام المرور داخل المملكة العربية السُّعُودية في إطار حرص الدولة على مساعدة المواطنين المتخلفين عن سداد المخالفات المرورية من التمكن من سداد أي مخالفة بسهولة وبالتجزئة أيضًا خصوصًا للمخالفات ذات المبالغ الكبيرة والحصول على نسبة تخفيض على المخالفة ومد المهلة اللازمة للسداد أيضًا ؛ بدلُا من توقيع العقوبات والغرامات الإضافية عليهم أو الحجز على أرصدتهم وحسباهم الخاصة للتنفيذ.