طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا الجديد

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر توكلنا من أكثر العمليات بحث عبر الإنترنت، حيث تقوم المملكة العربية السعودية حاليا بتطبيق نظام الثلاث فصول دراسية التي أطلقته العام الماضي، والذي يهدف إلى تحقيق أهداف تعليمية لا يمكن تحقيقها خلال فصلين دراسين، وها قد انتهى فصلين من هذه الفصول ولم يتبقى سوى فصل واحد فقط، وينتهي هذا العام، وقد قامت الوزارة في نهاية الشهر الماضي بإطلاق اختبارات المهارات التي تم عقدها للصفوف الأولية والمتوسطة في كافة مدارس المملكة، والتي تقيس المهارات المختلفة لدى الطلاب ومدى إدراكه للمواد الأساسية التي تمتد معه إلى الأعوام القادمة، وانتهت الوزارة من عقد هذه الاختبارات يوم 31 من شهر مارس الماضي، ولم يتبقى سوى معرفة النتائج.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر توكلنا

تطبيق توكلنا هو أحد التطبيقات الحديثة التي تعمل على إدارة عملية الحصول على تصريح للتجول في أنحاء المملكة أثناء فترات الحظر التي حددتها المملكة أثناء ذروة انتشار الوباء، بالإضافة إلى إظهار الحالة الصحية للقادمين من خارج المملكة، ولم تقتصر خدمات البرنامج على ذلك، بل امتدت لتشمل الاستعلام عن نتائج اختبارات الطلاب القياسية والمهارية، ويمكن الإستعلام عن النتيجة عبر توكلنا كالتالي:

لمعرفة نتائج الطلاب يجب أولا الدخول إلى تطبيق توكلنا على الهاتف الخاص بك. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. سيصلك رمز التحقق، قم بإدخاله في الخانة المخصصة له. سيتم توجيهك إلى الصفحة الخاصة بخدمات التطبيق. اختر خدمات التعليم، ومنها نتائج الطلاب.

اختبار مهاراتي 1443

أطلقت وزارة التعليم بالمملكة ما يسمى باختبار مهاراتي، والذي يخص طلاب المرحلة الأولية والمتوسطة فقط، لقياس مدى استيعاب الطلاب للمواد الأساسية التي تم دراستها، وتم عقد الاختبارات في كافة مدارس المملكة تحت إشراف معلمي المواد الأساسية، ويذكر أن المواد التي خضع فيها الطلاب للاختبارات هي: العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية، ويهدف هذا الاختبار إلى قياس قدرات الطلاب في المواد الأساسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية هذه المهارات بشكل تربوي، مما يحسن من مخرجات التعليم، قياس المهارات المعرفية لدى طلاب المرحلة المتوسطة في مواد الفصل الدراسي الأول والثاني، وبالتالي تحديد مواضع القوة والضعف والوقوف على نقاط الضعف والعمل على حلها.