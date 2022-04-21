وأوضح المجلس حسبما ذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، أنه لا يزال هناك 147 شخصا فى عداد المفقودين، غالبيتهم فى منطقة فيساياس بوسط الفلبين، حيث حدثت انهيارات أرضية ضخمة.
وقد تسببت الأمطار الغزيرة فى حدوث انهيارات أرضية دفنت مجتمعات بأكملها، وأدت إلى انهيار أكثر من 11 ألف منزل، بينما تم تقدير قيمة الأضرار التى لحقت بقطاع الزراعة بحوالى 4.9 مليون دولار.
يشار إلى أن العاصفة "أجاتون" ضربت بعد 4 أشهر من تدمير إعصار "أوديت" لمساحات شاسعة من البلاد؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص وتشريد مئات الآلاف الآخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات بالفلبين لـ 224 قتيلًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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