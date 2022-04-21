واعتبر "جيرالد دارمانين" وزير الداخلية الفرنسى أن المناظرة "مثيرة للاهتمام وسلطت الضوء على رؤيتين مختلفتين تماما للعالم"، بينما قال "برونو لو مير" وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسى - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، "إننا نرى الكثير من التردد ذهابا وإيابا من مارين لوبان لا سيما فيما يتعلق بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة من 20 % إلى 5%".
وأوضح أن الرئيس "ماكرون" كان كثير الوضوح بشأن القوة الشرائية التى تمر أولا من خلال العمل والبناء الأوروبى والبيئة التى هى نفسها الفراغ الكبير فى مشروع "مارين لوبان".
وبدوره، أعرب رئيس وزراء فرنسا السابق "إدوارد فيليب" عن اعتقاده بأن المناظرة التى جرت الليلة الماضية بين "ماكرون" و"لوبان" كانت "مفيدة وواضحة للغاية" وأن المواجهة كانت "شديدة وفى وضع جيد".
وأشار المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفرنسية "جابرييل أتال" إلى أن "لوبان" غيرت النبرة لكنها فى الأساس لم تتغير، وفى سياق متصل، أكد "فيليب بالارد" المتحدث باسم "مارين لوبان" معلقا على هذه المناظرة أن مرشحة حزب "التجمع الوطنى" كانت واضحة ودقيقة وهادئة".
يذكر أنه بعد خمس سنوات من مواجهتهما الأولى، تواجه الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته "إيمانويل ماكرون" مجددا مع مرشحة "التجمع الوطنى" مارين لوبان فى مناظرة تلفزيونية قبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية فى 24 أبريل الجارى وناقش المرشحان عدة ملفات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تباين ردود الفعل حول مناظرة ماكرون ولوبان المرشحين للرئاسة الفرنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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