عبد الله بن زايد يؤكد للابيد أهمية تهدئة الأوضاع في الأقصى

أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، على أهمية تهدئة الأوضاع ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى ضرورة احترام الدور التاريخي المهم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي.

وثمّن قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع وصول "مسيرة الأعلام" إلى منطقة باب العامود وكذلك منع الزوار غير المسلمين من دخول باحات الأقصى بدءا من يوم الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان.

وأشار إلى أن منطقتنا بحاجة إلى الاستقرار والعمل المشترك من أجل المضي قدما في مسارات التنمية على الأصعدة كافة بما يحقق تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتقدم بالتهنئة إلى لابيد بمناسبة عيد الفصح، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل في المجالات كافة، والعمل معا لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.