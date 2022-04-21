أسهم اليابان تسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين

أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية مرتفعا 1.23% مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين إلى 27553.06 نقطة، كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على زيادة 0.67% إلى 1928.00 نقطة.

وارتفعت أسهم 149 شركة على المؤشر نيكي في حين هبطت أسهم 69 شركة.

وقال متعامل من شركة سمسرة يابانية إن ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات حد من مكاسب المؤشر نيكي وإن التحركات في أسواق العملة نالت من الإقبال على المخاطر.

وارتفع الدولار 0.34% إلى 128.305 ين بعدما سجل أعلى مستوي في 20 عاما عند 129.430 أمس الأربعاء مع تدخل بنك اليابان المركزي في سوق السندات للمرة الثالثة في 3 أشهر دفاعا عن المستوى الصفري المستهدف للعائدات.

وزاد سهم طوكيو إلكترون منتجة معدات صناعة الرقائق 3.54% وكان السهم أكبر داعم للمؤشر نيكي وللمؤشر توبكس بعد أن تجاوزت أرباح نظيرتها العالمية إيه.إس.إم.إل التوقعات.

وارتفع سهم دايكين إنداستريز لمكيفات الهواء 3.54% وصعد سهم مجموعة سوني للألعاب والكاميرات 1.49%. وهبط سهم كانون 2.18%.