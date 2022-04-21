نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بطاقات الجلوس” رابط ارقام جلوس توجيهي الطالب بالاسم الأردن 2022 ||عبر موقع exams.moe.gov.jo وزارة التربية والتعليم الاردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة “بطاقات الجلوس” رابط ارقام جلوس توجيهي الطالب بالاسم الأردن 2022 ||عبر موقع exams.moe.gov.jo وزارة التربية والتعليم الاردنية ، بعد ساعات قليلة ، وبالنظر إلى أن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى أتمتة جميع مدخلات ومخرجات العملية التعليمية ، بدءًا بالأرقام من الحصول على مقعد حتى إعلان النتائج ، وبعد أن أجبرها فيروس كورونا ، يجب على الدول إيجاد حلول بديلة لمواصلة العملية التعليمية قالت وزارة التربية والتعليم إن الطلاب مدعوون للحصول على رقم مقاعدهم من خلال الذهاب إلى examses.moe.gov سلط موقع jo على الإنترنت ووزارة التعليم الضوء على مراجعة تسجيلات البيانات الشخصية للطلاب وتأكيد التحقيقات في عمليات التسجيل الخاصة بهم.

رابط أرقام الجلوس التوجيهي الأردن 2022

إلى التحقق من درجاتهم في الاختبارات عبر الرابط الإلكتروني: tests.moe.gov.jo ، الذي سينطلق الخميس المقبل في بيان صحفي ، قالت إدارة التعليم إنه يتعين على الطالب إدخال رقمه الوطني وتاريخ ميلاده لمعرفة رقم مقعده ، وكذلك الاسم والموقع الجغرافي للصالة التي سيجري فيها الاختبار ، والمسح الخاص به في استمارة المشاركة تسجيل والذي يمكنكم العثور على رابط أرقام مقاعد توجيهات المملكة الأردنية الهاشمية 2022 على المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، وابتداءً من اليوم (الخميس) ، بدأت الاختبارات والاستفسارات لآلاف الطلاب عن رابط رقم الجلوس .

رابط موقع exams. moe. gov. jo

وقالت وزارة التربية والتعليم الاردنية في بيان صحفي ، إن راية حصلت على نسخة اليوم ويمكن لطلاب المرحلة الثانوية الأعزاء التحقق من توفر المقاعد عبر الرابط المعتمد مؤخرًا على موقع وزارة التربية والتعليم التي تقوم بدعوة طلاب التوجيهي في الأردن الراغبين في الحصول على رقم مقاعدهم ، قم بالذهاب إلى الرابط المرفق أدناه ، ثم قم بتدوين جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة ، ثم أغلق الصفحة قريبًا.

وفقا لها البيانات المطلوبة للحصول على رقم مقعد التوجيهي تتضمن اسم القاعة التي سيجري فيها الطالب الاختبار ، والموقع الجغرافي الذي يقيم فيه حاليًا ، والاستطلاعات التي يسجلها الطالب وضعت وزارة التربية والتعليم الأردنية قاعدة للطلاب بأنه في حالة وجود أي أخطاء في بياناتك ، يرجى إرسال # طلب_ في موعد أقصاه ليلة الاثنين (25 أبريل) لتصحيح الأخطاء في الحقول المحددة قد يتم تعطيل رابط رقم مقعد وزارة التربية والتعليم الأردنية قريبًا ، لذلك يُطلب من جميع الطلاب الاحتفاظ به على هواتفهم أو في أي مكان آخر لتقديم الاختبار النهائي بسهولة.

رابط الإستعلام عن أرقام جلوس الطلاب التوجيهي الأردن 2022

بطاقات الجلوس لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان العام 2022 و جاءت فكرة التعلم عن بعد بسبب الوضع الحالي المتعلق بأزمة كوفيد الأخيرة ، حيث أوضح الدكتور كنانة أن الامتحانات النهائية الرسمية التي ستبدأ في 18 يونيو ستمدد لمدة ثلاثة أسابيع ، ما يعني أن وسيتزامن ذلك مع امتحان الشهادة الثانية الذي سيعقد في 30 يونيو من العام المقبل يبحث الطلاب عن أرقام المقاعد وقالت الدكتورة كنانة إن الاختبارات ستبدأ في الثامنة صباحاً وستنتهي قبل بدء امتحانات التوجيهي.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

في الأردن ، بدأت الامتحانات التكميلية في 30 كانون الأول 2021 واستمرت حتى 22 كانون الثاني 2022 ، حيث اجتاز 95 ألف طالب الامتحانات في جميع المحافظات الأردنية.