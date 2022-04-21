نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليوم” فتح رابط التسجيل لامتحان الثانوية الأردنية 2022 التسجيل للتوجيهي exams.moe.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترقب تفعيل رابط التسجيل لامتحان الثانوية الأردنية من قبل الطلاب خلال ألحظات القليلة القادمة، بعد أن نشرت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية، عن موعد الاستعلام الإلكتروني عن بطاقات التوجيهي الأردن للامتحان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، وحددت الوزارة ألية وطريقة التسجيل وطرق دفع قيمة التسجيل للامتحان، وكذالك حددت شكل ونسب توزيع مستويات القياس في الامتحانات، حتى يتعرف الطلاب على شكل الامتحان الجديد، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط التسجيل لامتحان التوجيهي 2022، وكافة تفاصيل التسجيل الإلكتروني.

أعلن علي حماد مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، أن طلبة الدراسات الخاصة الجدد 2022، سوف يحصلون على طلبات أمشتركاتهم من مديريات التربية والتعليم المنتشرة في جميع المحافظات الأردنية، وأن الطلاب المتواجدون خارج الأراضي الأردنية يمكنهم مراجعة السفارات الأردنية، أو الملحقين الثقافيين للأردن أثناء فترة التسجيل المحددة من قبل الوزارة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في تعميم صدر عنها اليوم، عن الفئات المستثناة من دفع رسوم التسجيل لامتحان الشهادة الثانوية العامة، وقالت أن أبناء المصابين من منتسبي القوات المسلحة بإعاقات جسيمة، تمنعهم من إعانة أنفسهم معفيين من الرسوم، كما أعفت المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، والطلبة المصابين بكورونا التي تمنعهم البروتوكولات الصحية من التسجيل.

موعد الاستعلام عن أرقام جلوس التوجيهي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن تفعيل رابط الاستعلام عن بطاقات جلوس توجيهي الأردن الخميس القادم 2022/04/21، وقالت الوزارة أن الاستعلام سوف يكون من خلال إدخال الطالب بيناته الشخصية بصورة صحيحة، “الرقم الوطني/ تاريخ الميلاد” لمعرفة رقم الجلوس والقاعة الامتحانية التي سيؤدي الامتحانات بها، وأعطت فرصة لتصحيح البيانات المسجلة في أرقام الجلوس.

توصيات لجنة تطوير الأمتحان في الشهادة الثانوية العامة الأردنية

أن يكون أمتحان الثانوية العامة على مدار عامين وليس عام واحد “الصف الثاني الثانوي / الصف الثالث الثانوي” أن يتم تطوير مناهج الثانوية العامة ودراسة المواد التي تدرس في الدول المتقدمة تعليماً ونقلها إلي الأردن.

وزارة التربية والتعليم الأردنية