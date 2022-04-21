وزير الدفاع الروسي يعلن إحكام السيطرة على ماريوبول الأوكرانية

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين بإحكام السيطرة على مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، التي وصفها بأنها “عاصمة كتيبة آزوف” الأوكرانية المتطرفة، حيث حوصر نحو ألفي مسلح بمنطقة مصنع آزوفستال في المدينة.
وقال شويجو “تم تحرير ماريوبول لكن تبقى مجموعة من المسلحين في آزوفستال”.
وأضاف موضحا “حوالي 1478 مسلحا كانوا في مصنع آزوفستال استسلموا للجيش الروسي”.
وأكد الوزير الروسي أن قوات بلاده تحتاج من 3 إلى 4 أيام لاستكمال العمل في آزوفستال، حيث يتم صد المسلحين.
وأشار شويجو إلى أن “الوضع في ماريوبول هادئ ويسمح بالبدء في استعادة النظام في المدينة”.
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