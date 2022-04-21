بوتين يأمر بوقف اقتحام آخر معقل للمقاومة في ماريوبول

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الجيش الروسي بإلغاء خطط لاقتحام مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وقال إنه يريد استمرار حصاره بشكل آمن بدلا من ذلك.

وأعطى بوتين الأمر لوزير الدفاع سيرجي شويجو الذي سبق أن أخبر بوتين بأن أكثر من ألفي مقاتل أوكراني لا يزالون يتحصنون في المصنع الضخم الذي يضم مساحة كبيرة تحت الأرض.

وقال بوتين لشويجو في اجتماع في الكرملين نقله التلفزيون ”أعتقد أن الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية غير ضروري … أطلب منك إلغاء ذلك“.

وقال بوتين إن قراره بعدم اقتحام مصنع آزوفستال كان بدافع الرغبة في الحفاظ على حياة الجنود الروس.

وقال ”لا حاجة لدخول هذه السراديب والزحف تحت الأرض في هذه المنشآت الصناعية… حاصروا هذه المنطقة الصناعية بحيث لا تنفذ ذبابة“.

وخاطب بوتين الجنود الأوكرانيين في المصنع الذين لم يستسلموا بعد قائلا إن روسيا ستعاملهم باحترام وستقدم المساعدة الطبية للجرحى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر في وقت سابق من أن ”تصفية“ آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية ”ستنهي المفاوضات“ مع موسكو.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع الموقع الإخباري ”أوكرانسكا برافدا“ إن ”تصفية عسكريينا، رجالنا (في ماريوبول)، ستنهي المفاوضات“ من أجل السلام، منبها أن الطرفين سيجدان نفسيهما في ”مأزق“.