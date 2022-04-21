الطيران الإسرائيلى يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء السرق الأوسط، قالت مصادر فى قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى قصف موقع "عيسى البطران" التابع للمقاومة الفلسطينية فى القطاع، بعدة صواريخ.

وأفادت المصادر بأن الطيران الحربى الإسرائيلى استهدف، موقعًا تابعًا لـ "كتائب القسام"، مستخدمين خلال هذه العملية 12 صاروخًا، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو مصابين.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن قذيفة سقطت على مدينة سديروت، مساء الأربعاء، تم إطلاقها من قطاع غزة، وذلك بعد أن انطلقت صافرات الإنذار فى المدينة وفى المستوطنات التى تقع بالقرب من القطاع الساحلى.