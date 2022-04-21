عاجل- إجراءات مجموعة السبع لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الوزراء فى بيان عقب اجتماعهم فى واشنطن الليلة الماضية: "على خلفية العدوان الروسى المستمر، وما يصاحب ذلك من معاناة للسكان الأوكرانيين، والتدمير المستمر للبلاد نفسها، نحن على استعداد لفعل المزيد إذا اقتضت الحاجة"، بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأضاف وزراء المالية: "لا ينبغى للمنظمات الدولية والمحافل متعددة الأطراف أن تجرى أنشطتها مع روسيا على النحو المعتاد"، معربين عن أسفهم بشأن "مشاركة روسيا فى المنتديات الدولية مثل اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى هذا الأسبوع".

كما أكد وزراء المالية مجموعة السبع فى بيانهم "دعمهم الثابت وتضامنهم الصادق مع الشعب والحكومة الأوكرانية".