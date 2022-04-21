ريال مدريد يقترب من التتويج بلقب "الليغا" للمرة 35

اقترب ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني بعد فوزه يوم الأربعاء على أوساسونا، ليبقى أمامه تحقيق 4 نقاط من آخر خمس مباريات لضمان "الليغا".

وواصل ريال مدريد طريقه نحو حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 35 في تاريخه بالفوز 3-1 على أوساسونا بأهداف ديفيد ألابا وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز يوم الأربعاء، بينما أهدر كريم بنزيمة ركلتي جزاء.

وأصبح رصيد ريال 78 نقطة وبفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه أتليتيكو مدريد الذي تعادل دون أهداف مع غرناطة.

ويأتي برشلونة ثالث الترتيب وإشبيلية صاحب المركز الرابع خلف أتليتيكو بنقطة واحدة، قبل أن يلعب الفريقان يوم الخميس.

ويحتاج ريال إلى أربع نقاط من آخر خمس مباريات لضمان حصد اللقب، لكن يمكن أيضا أن يضمن اللقب بدون لعب إذا لم يفز برشلونة، الذي يملك مباراتين مؤجلتين، على مضيفه ريال سوسيداد الخميس وعلى رايو فايكانو يوم الأحد.

وقرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إراحة العديد من اللاعبين الأساسيين مثل كاسيميرو ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور إذ يستعد الفريق لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وافتتح ألابا التسجيل في الدقيقة 12، بعد تسديدة من مدى قريب عقب ركلة حرة، لكن أوساسونا أدرك التعادل بعد دقيقتين عن طريق أنتي بوديمير عقب هجمة مرتدة سريعة.

وكان أسينسيو في المكان المناسب والتوقيت المناسب لمتابعة تسديدة مرتدة من زميله داني سيبايوس وسجل الهدف الثاني.

وتعرض ريال مدريد لمأزق أثناء الاحتفال بهدف أسينسيو إذ طلب ألابا العلاج بعدما بدا أنه تعرض لإصابة عضلية.

وتم استبدال المدافع النمساوي على الفور لكن أنشيلوتي أوضح أنه كان إجراء احترازيا.

وأبلغ أنشيلوتي شبكة موفيستار بلس "نحن متفائلون، لم تبد أنها إصابة خطيرة. بدت أنها حمل زائد على عضلات الفخذ وقررنا أنه من الأفضل إخراجه".

وأهدر بنزيمة ركلتي جزاء في غضون خمس دقائق بالشوط الثاني، حيث تألق الحارس سيرجيو هيريرا وأنقذ المحاولتين.

لكن الأمور لم تحسم حتى الثواني الأخيرة، حيث توغل البديل فينيسيوس جونيور من الجانب الأيسر وأرسل كرة أرضية حولها فاسكيز إلى هدف.

وقال أنشيلوتي "لسنا قلقين، أنا واثق من أن بنزيمة سيسجل في المباراة المقبلة. قدمنا أداء جيدا خاصة في الشوط الثاني. الآن لدينا أسبوع كامل للاستعداد لمباراة مانشستر سيتي. أنا سعيد للغاية"، وفقما نقلت "رويترز".