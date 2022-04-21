نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أرقام جلوس توجيهي الأردن 2022 استعلام بطاقات أرقام الجلوس exams.moe.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط أرقام جلوس توجيهي الأردن 2022، من أهم كلمات البحث حالياً بعد تفعيل الرابط المخصص للاستعلام عن بطاقات أرقام الجلوس توجيهي، والذي أعلنت عن انطلاقه وزارة التربية الأردنية بدايةً من اليوم الخميس الموافق 21/4/2022، ويستمر تفعيله حتي يوم الإثنين الموافق 25 نيسان الجاري، ليتمكن الطلاب من معرفة رقم الجلوس والقاعة التي سينعقد بها الامتحان، بالإضافة للمباحث التي سيمتحن فيها حسب الرغبات التي قام بتسجيلها، خلال التسجيل لامتحان التوجيهي 2022 الذي أتاحته وزارة التربية خلال الفترة من 27 فبراير حتي 10 مارس 2022، ويستطيع الطالب عند الاستعلام عن بطاقات الجلوس التعديل والتصحيح في البيانات في حالة وجود خطأ، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك وأثناء الفترة المحددة فقط، وخلال السطور التالية سنوضح لكم تفاصيل الخبر متابعي موقعنا المتميز ثقفني.