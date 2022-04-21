قرار ضد المسلمين.. ماكرون: لوبان ستشعل حربا أهلية فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - ورد ماكرون، خلال المناظرة الرئاسية التى تبثها قنوات فرنسية، على إعلان لوبان حظر الحجاب، أنه فى حالة ذهبت لوبان إلى النهاية فى هذا الإجراء، فإنها ستخلق حربًا أهلية فى البلاد.

وكانت لوبان أعلنت بأنها تحبذ حظر الحجاب فى الأماكن العامة، لأنه زى "يفرضه الإسلاميين"، بحسب اعتقادها.

وأوضح الرئيس الفرنسى: "معى، لن يكون هناك حظر لغطاء الرأس والكيباه (غطاء الرأس اليهودى)، والإشارات الدينية"، معتبرا قانون لوبان بأنه "قانون رفض" للآخر.