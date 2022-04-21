بـ 12 صاروخا.. إسرائيل تقصف موقعا لحركة حماس في غزة

شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عدة بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس استهدفت موقعا لحركة حماس في وسط قطاع غزة، بعد ساعات على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه المناطق الإسرائيلية.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن الطيران الإسرائيلي قصف بـ 12 صاروخا موقعا تابعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس أسفر عن وقوع أضرار دون وقوع إصابات.

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