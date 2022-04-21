قديروف: القوات الروسية ستسيطر الخميس على ماريوبول تماما

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إن القوات الروسية ستسيطر تماما على مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول يوم الخميس.
وأضاف قديروف في رسالة صوتية نشرت على الإنترنت في وقت مبكر من الخميس (بالتوقيت المحلي) "قبل وقت الغداء أو بعده سيكون (مصنع) آزوفستال تحت السيطرة التامة لقوات الاتحاد الروسي".
وتقاتل قوات شيشانية في أوكرانيا ضمن عمليات الجيش الروسي هناك. ومصنع آزوفستال للصلب هو آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول.
وكان قد أعلن مسؤول أوكراني كبير مساء الأربعاء أنّ بلاده اقترحت على روسيا عقد "جولة خاصة" من المفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة.
وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك في تغريدة على تويتر "نعم، من دون أي شروط. نحن مستعدّون لـ+جولة خاصة من المفاوضات+ في ماريوبول نفسها"، وذلك "بهدف إنقاذ أناسنا، آزوف، الجنود، المدنيين، الأطفال، الأحياء والجرحى. الجميع. لأنهم أناسنا، لأنّهم في قلبي، للأبد".
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