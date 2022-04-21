الاستعلام عن قياس نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 برقم الهوية عبر موقع هيئة التقويم والتدريب للمعلمين

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عمر شويل - جدة قياس نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 عبر المركز الوطني للقياس وهيئة تقويم التعليم للمعلمين في المملكة العربية السعودية تصدر تريند جوجل لاستخراج نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 للمتقدمين للحصول على الوظائف التعليمية العامة والتخصصية والحصول على ترقيات المعلمين في السلم الوظيفي حيث يتم قياس المعايير التربوية للقائمين على العملية التعليمية في وزارة التعليم السعودية.

قياس نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443

ومن المقرر أن يتم إعلان قياس نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 عبر موقع هيئة التقويم والتدريب للمعلمين والمركز الوطني للقياس يوم الخميس 20 رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022 حسبما أعلن الحساب الرسمي لرعاية المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر “تويتر”.

كما أعلن المركز الوطني القياس نتائج اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية الساعة الحادية عشر مساءً يوم الخميس ٢١/ ٤/ ٢٠٢٢م.

ويستعرض لكم موقع ثقفني رابط الاستعلام عن نتائج قياس الرخصة المهنية للمعلمين 1443 برقم الهوية الوطنية فقط في حالة نسيان رقم المرور أو اسم الحساب عبر السطور التالية في اطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا في المملكة العربية السعودية والتيسير على المعلمين المتقدمين للحصول على الرخصة المهنية في الاستعلام عن نتائج قياس بكل سهولة.

صلاحية الرخصة المهنية للمعلمين 1443

وكشفت هيئة التقويم والتدريب للمعلمين في المملكة العربية السعودية أن صلاحية الرخصة المهنية للمعلمين 1443 هي 5 سنوات.

وتعد الرخصة المهنية ضمن أهم شروط القبول المعملين للعمل في المملكة العربية السعودية وشهادة مزاولة مهنة التدريس.

ويتم تجديد الرخصة المهنية بشكل دوري كل خمسة سنوات من خلال دخول اختبار قياس هيئة التقويم والتدريب عبر اختبارات عامة وأخرى خاصة في مجال التخصص الخاص بكل مدرس.

يأتي تدريب المدرسين والمعلمين في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 التي دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

نتائج قياس هيئة التقويم والتدريب والتعليم

وحددت هيئة التقويم والتدريب والتعليم كيفية الاستعلام عن نتائج قياس الرخصة المهنية للمعلمين عبر اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على رابط المركز الوطني للقياس هيئة تقويم التعليم والتدريب.

اختيار أيقونة نتائج الترخيص المهني.

إدخال البيانات البيانات الشخصية المطلوبة من المعلمين وتتمثل في ” رقم السجل المدني، كلمة المرور، رمز التحقق المرئي”.