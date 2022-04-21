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عمر شويل - جدة أعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث تم تأخير موعد بدء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، لتبدأ اعتباراً من يوم 26 يونيو 2022 بدلاً من يوم 11 يونيو 2022 على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل، كما اعتمد أيضا آلية عقد تلك الامتحانات، وجداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 وأولي وثانية ثانوي وآلية عقدها:-

عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ، مؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل الخاصة بامتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، وأيضاً امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي لهذا العام، حيث سيؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام امتحانات ورقية وامتحانات الكترونية بذات اليوم.

أولاً:- جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022:-

تبدأ امتحانات الثانوية العامة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع وهي مواد التربية الوطنية والتربية الدينية، ثم يوم الثلاثاء الموافق 21/6/2022 يمتحن الطلاب في مواد الاقتصاد والإحصاء.

تبدأ الامتحانات الفعلية للمواد المضافة للمجموع في الثانوية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 بمادة اللغة العربية، ويمكن التعرف على باقي التفاصيل الخاصة بجدول الامتحانات من خلال إلقاء نظرة على الجدول التالي:-

أما عن آلية عقد الامتحانات، فقد كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي في المؤتمر الصحفي عن أن امتحانات الثانوية العامة ستكون ورقية، والاجابة سوف تكون بنظام البابل شيت والأسئلة هي اختيار من متعدد ولن يكون هناك أسئلة مقاليه، على أن يكون التصحيح الكترونياً بالكامل.

وأضاف وزير التربية والتعليم بأنه لن يتم السماح للطالب هذا العام باصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجنة الامتحان حيث يكون لكل مادة ورقة مفاهيم.

ثانياً:- جدول امتحانات أولي وثانية ثانوي عام 2022:-

اعتمد الدكتور الوزير أيضاً الجدول الخاص بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب في الصف الأول والثاني الثانوي، حيث سيؤدي الطلاب في هذين الصفين الامتحانات الكترونياً وورقياً، فالامتحان الإلكتروني يعتمد على الاسئلة ذات الاختيار من متعدد بينما الامتحان الورقي سيكون فقط للأسئلة المقاليه وقد أصدر وزير التربية والتعليم قراراً بشأن آلية عقد امتحانات هذين الصفين في أخر العام.