عاجل- لوبان: الفرنسيون لا يشعرون بالأمن ونعيش وضعا كارثيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت لوبان خلال مناظرتها مع إيمانويل ماكرون قبل جولة الإعادة والتى تذاع على قناة "إكسترا نيوز": الفرنسيون يعربون عن قلقهم دائما بسبب انتشار الجرائم، ويشعرون بانعدام الأمن والحصار فى الأماكن العامة والمواصلات.
وتابعت: هناك شعور سائد بانعدام الأمن والخوف من السرقة والسطو، فهناك سطو دائم على السيارات لسحب الوقود وسرقة المحاصيل والحيوانات والماشية والسماد من المزارع، لذا يجب دعم جهاز الشرطة الذين يفتقدون الثقة بسبب سياسة إيمانويل ماكرون.
وأكملت: يجب حل مشكلة الهجرة العشوائية والتى تتسبب فى انعدام الأمن وسأدعو إلى إجراء استفتاء لوقف الهجرة العشوائية وإعادة المهاجرين إلى بلادهم ويجب أن نتحلى بالحزم معهم، وفى مجال العدالة يشعر الفرنسيون أن القضاء متساهل للغاية مع المجرمين.
وستجرى جولة الإعادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، فى الـ24 من أبريل 2022، حيث تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون على 28.1% من الأصوات، وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪.
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