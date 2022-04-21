عاجل- ماكرون: لن أزيد الضرائب وسأرفع سن التقاعد

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنه لن يزيد الضرائب إذا أعيد انتخابه لولاية ثانية لافتًا إلى أنه أيضًا سيرفع سن التقاعد تدريجيا.





وشدد ماكرون، خلال المناظرة لها مع منافسته مارين لوبان، والتى أذاعتها قناة "إكسترا نيوز على ضرورة تحسين ظروف العمل فى القطاع الصحى لاسيما أن الوضع صعب للغاية فى المستشفيات. وستجرى جولة الإعادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، فى الـ24 من أبريل 2022، حيث تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون على 28.1% من الأصوات، وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪.

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