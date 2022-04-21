عاجل- لوبان: يجب غلق 570 مسجدا فى فرنسا ينتمون للإسلام السياسى

وأضافت لوبان خلال مناظرتها مع إيمانويل ماكرون قبل جولة الإعادة والتى تذاع على قناة "إكسترا نيوز": لست ضد الإسلام فهو ديانة لها مكانتها واحترامها ولكنى أعترض على أيديولجيا الإسلام السياسى التى تقوض أركان مجتمعنا وتحاول فرض الشريعة الإسلامية فى بلادنا
ولابد أن نتصدى لها ولا نشعر بالخزى ولا بالذنب فى الإعلان عن ذلك.
وتابعت: هناك 4500 أجنبى فى فرنسا مسجلون على قوائم التطرف وهؤلاء الأجانب لا بد من طردهم من فرنسا لحماية مواطنينا، و570 مسجدا يدعون للتطرف فى فرنسا ولا بد من غلقهم جميعا.
وستجرى جولة الإعادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، فى الـ24 من أبريل 2022، حيث تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون على 28.1% من الأصوات، وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪.
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