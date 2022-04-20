نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 شروط للمرأة المتزوجة.. خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 Social security وموعد صرف الضمان الاجتماعي المقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور تصدرت قائمة اهتمامات الكثير من رواد مواقع الإنترنت في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع إعلان وزارة الموارد البشرية عن إجراء تعديلات جديدة في شروط الضمان الاجتماعي الجديد للتيسير على المواطنين المستحقين للدعم في التسجيل والحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور بدون أي مشكلات، وعلى رأسهم المرأة المتزوجة والأسر الفقيرة الأكثر احتياجا.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية جميع مستحقي معاش الضمان الاجتماعي بضرورة المبادرة في التسجيل خلال الفترة الحالية عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ قبل حلول يوم 23 مايو 2022.

وأوضحت الوزارة أن صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور سيبدأ في الشهر التالي من صدور قرار الطلب وفق ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحة أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة توحيد تاريخ الصرف للضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد مع مستفيدي الضمان السابقين بشكل تدريجي.

موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي

وحول موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور فمن المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي منتصف شهر رمضان الجاري، بداية من 15 إلى 17 رمضان 1443 على أقصى تقدير وفقا لما أعلنته وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية.

الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443

وحددت وزارة الموارد البشرية شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443 بعد إجراء تعديلات جديدة على شروط الاستحقاق عبر موقعها الإلكتروني، تتمثل فيما يلي:-

وصول المرأة المتزوجة سن الشيخوخة. -الإقامة الدائمة للزوجة في المملكة العربية السعودية وتقديم ما يثبت ذلك سواء إيصال عقد كهرباء، أو عقد الإيجار. -أن تكون المرأة المتزوجة مستحقة لصرف المعاش في حالة انقطاع أخبار الزوج أو غيابه. يجب أن تكون السيدة المتقدمة لطلب المعاش غير مالكة لأراضي أو عقارات. في حالة تعاطي الزوج للمخدرات يتم تقديم ما يثبت ذلك بشرط ووجود أبناء بينهما. إذا كان الزوج سجينا في إحدى القضايا بشرط أن يوجد بينهما أبناء. عدم تعدي قيمة الدخل الشهري للزوجة الحد المانع الضمان. يجب أن تكون المرأة المتزوجة الطالبة لصرف الضمان سعودية ومتزوجة من سعودي. في حالة زواج السعودية من غير سعودي يشترط أن يكون لديها أولاد وزوجها غير قادر على العمل. يجب أن تكون المتقدمة لا تمتلك سجل تجاري أو مهني.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة؟

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة وفق شروط الضمان الاجتماعي الجديد فهي كالتالي:-

الحالة الراتب بالريال السعودي تلرعاية الاجتماعية للمرأة المتزوجة 2570 ريال المرأة المتزوجة التي تعول 3 أفراد 3140 ريال السيدة المتزوجة التي تعول 4 أفراد 3710 ريال المتزوجة التي تعول 5 أفراد 4280 ريال

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي عبر رابط sbis.hrsd.gov.sa.

اختيار أيقونة خدمة تسجيل الدخول.

الضغط على كلمة “تسجيل جديد”.

تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

ادخال كلمة المرور ثم التأكيد عليها.

كتابة رمز التحقيق في الخانة المخصصة له.

الموافقة على الشروط والضوابط بالضغط على “موافق”.

تقديم الوثائق اللازمة عن طريق رفعها بشكل إلكتروني.

كتابة رقم الهاتف المحمول.

النقر فوق زر إرسال.

حالات وقف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

في حالة وجود عرض عمل مناسب وأبدى تكاسله وعدم الموافقة على أي مهنة

يتم إيقاف الدعم في حالة عدم توافر إحدى شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور.

كما يتم قطع المعاش في حالة وجود بيانات خاطئة.

في حالة عدم تحديث بيانات المستفيد بشكل شهري.

كما يتم إيقاف الدعم في حالة قدرة مستفيد الضمان على العمل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

حددت وزارة الموارد البشرية شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 للمقيمين في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة:-

المرأة المتزوجة من مواطن سعودي أو أرملته أو مطلقته اللاتي لديهن أبناء سعوديين ، بشرط الإقامة الدائمة وسريان الإقامة. المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة. الأبناء الأيتام والأرامل ذوات الأيتام بشرط ان تكون بطاقة التنقل سارية المفعول. أبناء الأرملة المطلقة السعودية من زوج غير سعودي بشرط الإقامة سارية المفعول واثبات زواج الأم بمستند رسمي.

مدة الرد على اعتراضات الضمان الاجتماعي المطور

وحول مدة الرد على اعتراضات الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، أوضح حساب خدمة المستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يتم دراسة الاعتراضات خلال 60 يومًا من تقديمها، وبعدها تعلن نتيجة الاعتراض بعد دراسته جيدا من قبل اللجنة المعنية.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية جميع المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من مواطني المملكة العربية السعودية وما تسري عليهم شروط الحصول على المعاش والدعم النقدي بالمسارعة للتسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد قبيل سريانها في شهر مايو المقبل وبالتحديد في يوم الثالث والعشرين، على أن يتم الكشف عن حالة الطلب في الشهر التالي مباشرة.