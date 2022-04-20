نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443وشروط التقديم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور نفاذ التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قائمة اهتمامات الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل استيفاء الأوراق الثبوتية اللازمة والضمانات المطلوبة من قبل المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد ومعرفة الشروط اللازمة والفئات المنوطة بالتقديم وفقا لما أعلنته الجهات الحكومية في المملكة لإيصال الدعم لمستحقيه وتنقيته ممن لا يستحقونه.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على المعاش الشهري تتمثل فيما يلي:

لابد أن يستوفي الراغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد كافة الأوراق الثبوتية المؤكدة لاستحقاقه الدعم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية

يشترط أن تكون جنسية المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي سعودية.

كما يشترط الإقامة الدائمة داخل المملكة

يجب أن يكون المتقدم من الفئات المستهدفة من دعم الضمان الاجتماعي المطور

ويتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية.

الفئات المستهدفة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات المستهدفة من نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 المستحقة للدعم النقدي، وهم:-

كبار السن غير القادرين على العمل

السيدات المطلقات والأرامل.

في حالة غياب رب الأسرة وعدم معرفة مكان إقامته أو وفاته.

الأسر المهجورة من قبل رب الأسرة أو السيدة التي هجرها زوجها.

زوجة الشخص المفقود أوالشخص الغائب.

أسرة الشخص المدمن.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة؟

وعن قيمة راتب الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق شروط الضمان الاجتماعي الجديد فهي كالتالي:-

الحالة الراتب بالريال السعودي تلرعاية الاجتماعية للمرأة المتزوجة 2570 ريال المرأة المتزوجة التي تعول 3 أفراد 3140 ريال السيدة المتزوجة التي تعول 4 أفراد 3710 ريال المتزوجة التي تعول 5 أفراد 4280 ريال

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) خبر |

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور. pic.twitter.com/p8YAHrABjo — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

وعن كيفية تقديم طلبات الحصول على المعاش النقدي عبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 يرصد لكم موقع “ثقفني” خطوات التقديم عبر السطور التالية:-

أولا: تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور نفاذ عبر رابط sbis.hrsd.gov.sa.

ثانيًا: كتابة البيانات المطلوبة لدخول المتقدم أو إنشاء حساب جديد على موقع الضمان الاجتماعي.

ثالثا: اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

رابعًا: الضغط على كلمة التقديم على نظام الضمان الاجتماعي.

خامسًا: تعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

حالات وقف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وأوضحت وزارة الموارد البشرية خلال منشور لها عبر الموقع الإلكتروني لمنصة الضمان الاجتماعي المطور أن حالات وقف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 تتمثل فيما يلي:-

– في حالة عدم توافر إحدى شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور.

– إذا رفع المتقدم للحصول على الضمان أي بيانات خاطئة.

– يتم إيقاف الصرف في حالة عدم تحديث بيانات المستفيد بشكل شهري.

– كما يتم إيقاف الدعم في حالة قدرة مستفيد الضمان على العمل وأبدى تكاسله وعدم الموافقة على أي مهنة.

– وجود عرض عمل مناسب ولم يقبل المستفيد القيام به.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

ووفقا لشروط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد لعام 1443 فإنه يمكن لعدد من الفئات من غير السعوديين الحصول على المعاش وهم:-

السيدة التي تزوجت من سعودي الجنسية أو أرملة السعودي أو المطلقة من مواطن سعودي ولديهن أبناء سعوديين، بشرط الإقامة الدائمة وسريانها.

ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة والأرامل ذوات الأيتام والأبناء الأيتام بشرط ان تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.

أبناء الأرملة المطلقة السعودية من زوج غير سعودي بشرط الإقامة سارية المفعول واثبات زواج الأم بمستند رسمي.

وأوضح حساب خدمات المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور التابع لوزارة الموارد البشرية، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر تويتر، أنه يتم مراجعة كل البيانات من خلال الربط مع الجهات المعنية بعد دراسة نتيجة أهلية المستفيد. حيث يتم دراسة الطلبات المقدمة عبر النظام تدريجيا وذلك وإعمالا للبند ثانيا من المرسوم الملكي رقم 32.

متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443