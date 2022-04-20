كيفية معرفة المباني الصادر لها قرار هدد في جدة ومكة والرياض وإجراءات صرف التعويض

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كيفية معرفة المباني الصادر لها قرار هدد في جدة ومكة والرياض وإجراءات صرف التعويضات للمتضررين كيفية معرفة المباني الصادر لها قرار هدد في جدة ومكة والرياض وإجراءات صرف تعويض إزالة الأحياء العشوائية في المملكة فبعد قرار إزالة الأحياء العشوائية في مدن المملكة خاصة جدة والرياض ومكة في إطار خطط تطوير وإزالة العشوائيات وفق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لتوفير الحياة الكريمة والمناطق الآدمية الملائمة لإقامة المواطنين حيث عكفت امانات المدن المستهدفة لإزالة العشوائيات لحصر المناطق المذالة بالكامل واستثناء المباني التاريخية فقط والبدء في استقبال طلبات التعويض للمباني الصادر لها قرار إزالة وهناك شروط الحصول علي تعويض إزالة الأحياء العشوائية يجب ان تتوافر قبل تقديم طلب صرف تعويض إزالة مبني عشوائي في المملكة. المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على تعويض إزالة الأحياء العشوائية أولا صورة طبق الأصل من صك ملكية المبني او صورة من الوثيقة.

ثم تقديم الرقم الخاص بتوثيق المبني.

كذلك بيانات المالك للعقار والتي تكون عبارة عن:

الهوية الوطنية للمواطن ويجب ان تكون سارية.

أيضا صورة طبق الأصل من بطاقة توكيل.

بالإضافة لصورة طبق الأصل من الوكالة الشرعية.

ثم يتم تصوير المبني الصادر له قرار إزالة من كافة الجهات ويجب ان تكون جودة الصور جيده.

كذلك يشترط تقديم صورة من فاتورة الكهرباء او المياه الخاصة بالعقار. خطوات صرف تعويض إزالة المباني في الأحياء العشوائية أولا يجب الدخول الي رابط امانة جدة او امانة الرياض او مكة كلا حسب مدينته التابع لها الحي.

ثم رفع المستندان والأوراق المطلوبة السالف ذكرها بالمقال بصيغة بي دي اف علي موقع الأمانة.

كذلك يمكن زيارة مقر لجنة إزالة الأحياء العشوائية في في مقر الأمانة وتقديم الأوراق.

بعد ذلك يتم عرض الملف علي لجنة من امانة المدينة ولجنة من هيئة العقارات السعودية.

أيضا تقوم اللجنة بمراجعة الملف وتقدير ثمن العقار وفق سعر السوق الحالي.

ثم يتم اصدار الموافقة علي طلب التعويض وتحويل الملف بالكامل الي هيئة العقارات والتي تقوم بصرف تعويض إزالة الأحياء العشوائية. المباني الصادر لها قرار هدد هناك طرق لمعرفة اذا ما كان العقار الذي تقيم فيه سيتم إزالته وذلك عن طريق الخطوات التالية التي تحدث مثل:

أولا الاطلاع علي أسماء الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها في مدينتك.

أيضا في حالة تم فصل المرافق مثل المياه والكهرباء من قبل أمانة المدينة.

ثم في حالة وجود ترقيم وكتابة تاريخ الإخلاء علي العقار.

كذلك بالنسبة للمباني التاريخية سيتم اخلائها وإعادة ترميمها وتسليمها للجنة من وزارة الثقافة. أسماء وخرائط هدد الأحياء العشوائية في المملكة عمر شويل - جدة كيفية معرفة المباني الصادر لها قرار هدد في جدة ومكة والرياض وإجراءات صرف التعويض - ثقفني

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