خطوات الحصول على تأشيرة شنغن الكويتية

قد وضحنا خلال المقال السابق ما هي المستندات المطلوبة من إدارة الجوازات الكويتية للحصول علي تأشيرة شنغن, وتكملت لباقي المعلومات التي يتم البحث عنها لتأشيرة شنغن الكويتية فسوف نوضح لكم ما هي الإجراءات التي يتم السير عليها من أجل الحصول على تأشيرة شنغن الكويتية, وتتميز تأشيرة شنغن الكويتية بأنها تأشيرة سياحية رفيعة المستوى ويرغب في الحصول عليها الكثير من الأشخاص داخل دولة الكويت نظراً لرخصها وسهولة الحصول عليها.

إجراءات الحصول على تأشيرة شنغن الكويتية

يتم اتباع الإجراءات اللازمة لكي يتم استخراج تأشيرة شنغن الكويتية بطريقة صحيحة, ويجب العلم أن مدة التأشيرة تتراوح ما بين تسعين يوماً إلي مائة وثمانين يوم.

أن يقوم بتحديد موعد في السفارة أو القنصلية لكي يتم الحصول تأشيرة شنغن الكويتية.

بعد حجز الموعد يتم توفير الأوراق والمستندات التي وضحناها في المقال السابق, وذلك أثناء الذهاب إلي القنصلية.

الذهاب إلي القنصلية في الموعد المحدد والذي قمت بحجزه من قبل.

يتم الحصول نموذج تأشيرة شنغن الكويتية عبر أحد القنصليات للدولة التي ترغب في السفر إليها.

أن يقوم المتقدم بتحديد نوع تأشيرة شنغن التي يريد الحصول عليها, ويتم تحديد نوع التأشيرة بناءً علي الغرض المراد السف له إلي منطقة شنغن.

أن تقوم بتحديد عدد مرات دخول مرات شنغن.

أن تقوم باختيار الدولة التي تريد أن تقوم بالسفر إليها.

يتم إعلام الشخص المتقدم للحصول علي تأشيرة شنغن بموقفه من الحصول علي التأشيرة, علي أن يتم الرد عليه خلال خمسة عشر يوماً, وهناك بعض الحالات الفردية التي قد يستغرق فيها الرد عليك ما بين ثلاثين يوماً إلي ستين يوماً.

أماكن التقدم للحصول علي تأشيرة شنغن الكويتية

هناك بعض الأماكن التي يمكن أن تقوم بالتقدم للحصول منها علي تأشيرة شنغن الكويتية, ويمكن لكل من يتواجد بالكويت أن يقوم بالتقدم إلي هذه الأماكن.