نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية| صرف الضمان الاجتماعي بأثر جعي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي، حيث يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور، هو أحد الأنظمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كنظام جديد يعمل علي الحماية الاجتماعية بين جميع المستفيدين، وقد أكد القائمون في نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة، بأنه من حق أصحاب المعاشات الحصول على المعاش بأثر رجعي عن فترات زمنية سابقة بعد قبول الاعتراض الخاص بهم لدي الوزارة، فمن الجدير بالذكر بأن الوزارة قد تلقت العديد من الاعتراضات من المستفيدين من أجل صرف معاش الضمان الخاص بهم بداية من تطبيق الضمان المطور، وسوف نوضح لكم تفاصيل صرف الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.

معاش الضمان الاجتماعي بأثر جعي 2022

كشف الحساب الرسمي التابع للوزارة الخاص بعناية العملاء الذي يتبع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، بأنه من حق الأفراد أصحاب الاعتراضات المقبولة لدي الوزارة قبولًا نهائيًا، أن يقوموا بالحصول على الدفعات المستحقة لهم بشكل كامل اعتبارًا من الدفعة التي تعد محل الاعتراض المقبول.

وتعتبر الاعتراضات هي وسيلة يوفرها نظام الضمان الاجتماعي المطور حتي يتسنى للأفراد الغير المتأهلين للحصول علي الضمان المطور التظلم والحصول على فرصة بشكل جديد من أجل دارسة الوزارة لأوضاعهم بشكل تفصيلي.

مدة دراسة اعتراضات الضمان الاجتماعي الجديد

أوضح حساب خدمة العملاء، بأن الاعتراضات يتم دراستها من جانب مختصي العمل في الوزارة علي أن يتم الرد خلال فترة زمنية 60 يومًا، وعند انتهاء اللجنة من دراسة الاعتراض المقدم، فإن النتيجة الخاصة بالدراسة سوف تظهر للمستفيد مباشرة من خلال حسابه المسجل لدي الوزارة.

متي يتم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي

هناك بعض الحالات التي تم تحديدها من جانب الوزارة والتي من خلالها يتم منع وإيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي، ومن هذه الحالات ما يلي: