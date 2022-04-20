موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 وشروط الحصول عليه والخطوات

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عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بصرف راتب شهري للمواطنين لكي يتمكنوا مم شراء احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والمسكن والملبس، في ظل الغلاء الذي شهده العالم في الفترة الأخيرة، واليوم سنتعرف على موعد صرف بدل غلاء المعيشة وخطوات الاستعلام وشروط الحصول عليه.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 السعودية

يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية، وهو الدعم المقدم للمواطنين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن موعد صرف بدل المعيشة سيكون يوم 21 من الشهر الميلادي كحد أقصى، ومن المتوقع أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إيداع المبالغ المستحقة، لكي يحصل المستحقين على المبلغ المحدد.

رابط الاستعلام عن صرف بدل غلاء المعيشة 1443 في السعودية

يمكن لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية القيام بالاستعلام عن صرف بدل غلاء المعيشة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أن يقوم المواطن الذي يريد الاستعلام بالدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من هنا.

ثم قم باختيار استعلام عن راتب بدل الغلاء.

ثم قم بكتابة رقم الهوية وقم بملئ جميع البيانات المطلوبة.

وفي النهاية قم بالضغط على زر استعلام.

شروط الحصول على راتب بدل غلاء المعيشة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن مجموعة من الشروط يجب توافرها لاستحقاق هذا الراتب وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم، ومعه الجنسية السعودية

كما يجب أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري للشخص الأعزب عن 3000 ريال سعودي.

ويجب ألا يزيد دخل الشخص المتزوج عن 8600 ريال سعودي.

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 35 عام.

وقد تم تحديد الميزانية المالية التي يتم صرفها بخصوص المتقاعدين وأصحاب المعاشات بمبلغ مالي قيمته 192 ريال سعودي، وأيضا مساعدات مالية تصل قيمتها 2 مليار سعودي، بجانب صرف مبلغ مالي 1400000ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي كزيادة على رواتبهم الأساسية.