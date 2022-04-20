نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” الأن” موعد اجازاة عيد الفطر 1443 فى السعودية لجميع القطاعات المعلن من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازاة عيد الفطر 1443 فى السعودية لجميع القطاعات المعلن من وزارة الموارد البشرية ، يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد أجازة عيد الفطر في السعودية للعاملين في الخدمة المدنية والقطاع الخاص، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة مدة الأجازة الخاصة بعيد الفطر لتبلغ 15 يوم متتالين، واليوم الأربعاء 20 أبريل أعلنت المملكة العربية السعودية ذلك في جميع المدارس والجامعات في المملكة لتكون بداية من يوم بداية من يوم 21 رمضان الجاري، حيث كان من المقرر أن تبدأ الأجازة رسميا كما كان محدد لها سابقا في 25 رمضان الجاري الموافق يوم 26 أبريل 2022 لتنتهي في يوم 7 مايو المقبل الموافق يوم 6 شوال.

أذاعت وكالة الأنباء السعودية صباح اليوم خبرا هاما حول تقديم موعد الاجازة المقررة هذا العام لعيد الفطر المبارك، حيث كان من المقرر أن تستأنف الاجازة يوم السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري وحتى السابع من شهر مايو المقبل، إلا أن بتوجيهات من الملك سلمان تم تقديم الموعد ليكون في يوم 21 رمضان، بحيث يكون دوام يوم الخميس 21 أبريل هو أخر دوام في شهر رمضان المبارك.

أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والغير ربحي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، بأن من المقرر أن تبدأ الأجازة الخاصة بالقطاعين الخاص والغير الربحي لعيد الفطر المبارك هذا العام، بنهاية العمل في يوم السبت 29 رمضان 1443 أي الموافق يوم 30 أبريل الجاري بواقع أجازة فعلية تصل إلى أربع أيام، وقد أفادت الوزارة من خلال تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه على صاحب العمل الالتزام بنص المادة 24 الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للعمل.

موعد أجازة عيد الفطر في الكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية بالكويت خلال الساعات القليلة الماضية، أجازة عيد الفطر المبارك تبدأ في يوم الأحد القادم حتى يوم السبت الموافق السابع من شهر مايو القادم، بحيث تصل عدد أيام الاجازة الخاصة بالعيد داخل الكويت تسع أيام متصلة، لتعود كافة الجهات الرسمية إلى عملها مرة أخرى يوم 8 من شهر مايو المقبل.

وكل عام وكل الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بصحة وخير.