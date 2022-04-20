عاجل- ماكرون يهاجم لوبان: تريد تقزيم فرنسا وجعل بلادنا أول دولة تمنع الحجاب

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، خلال المناظرة لها مع منافسته مارين لوبان، والتى أذاعتها قناة "إكسترا نيوز": "أنا أؤمن بالثنائى الألمانى الفرنسى فى العمل من أجل بناء سياسة تضامنية وتكاملية للاتحاد الأوروبى.
وأضاف "ماكرون" : لوبان تريد تقزم فرنسا وانكماشها داخل الحدود الوطنية ولم تتحدث عن إفريقيا وتريد أن تجعل من بلادنا أول دولة أوروبية تمنع الحجاب.
فيما ردت لوبان : "أنا أريد أن تبقى فرنسا فى الاتحاد الأوروبى ولكن نريد إصلاح التكتل القارى".
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