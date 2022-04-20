عاجل- لوبان: 20% من الطلاب الفرنسيين لا يجيدون اللغة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وأضافت لوبان خلال مناظرتها مع إيمانويل ماكرون قبل جولة الإعادة والتى تذاع على قناة "إكسترا نيوز": نريد أن نثمن مهنة التعليم، ونقدر ونحترم المعلمين، ولا نعاملهم مثلما تعاملهم إدارة ماكرون حيث تكافئتهم وفقا لأدائهم خارج المدرسة، وأن نزيد نصف يوم عمل إضافى لهم لزيادة دخولهم.
وتابعت: الطلاب الفرنسيين يعاون و20% من الطلاب بالصف السادس لا يتمكنون من اللغة الفرنسية ولا المعارف الأساسية، كما أن بعض الطلاب يتعرضون للاضطهاد فى المدارس.
وأكملت: يجب أن نكون صارمين تجاه المسائل الأمنية بالمدارس، ويمكن أن نفتح معاهد خاصة للطلاب الذين لديهم مشاكل سلوكية الذين يرتكبون جرائم، حتى لا يعرقلوا عملية التعليم لباقى الطلاب، فأنا أؤمن بدور المدرسة فى تحقيق الاندماج الاجتماعى.
وستجرى جولة الإعادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، فى الـ24 من أبريل 2022، حيث تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون على 28.1% من الأصوات، وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪.
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