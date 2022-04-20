نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوراق المطلوبة للحصول علي تأشيرة شنغن في الكويت في المقال التالي
تأشيرة شنغن في دولة الكويت, هي أحد التأشيرات التي يتم البحث عنها وعن كيفية الحصول عليها داخل دولة الكويت, وعندما يتم الحصول علي تأشيرة شنغن تجعل من حق حاملها أن يقوم بالتجول في دول كثيرة داخل الاتحاد الأوروبي وبالأخص في منطقة شنغن, وتأشيرة شنغن من التأشيرات المميزة التي يكثر البحث عليها من المواطنين في دولة الكويت ويتم البحث عن الإجراءات التي لابد أن تتبع حتي يتمكنوا من الحصول عليها, وأهم المستندات التي يجب توفيرها عند التقدم لاستخراج تأشيرة شنغن الكويتية.
المستندات المطلوبة للحصول علي تأشيرة شنغن الكويتية
عندما يتم العزم من الأشخاص الراغبين في الحصول علي تأشيرة شنغن فلابد أن يقوموا بإحضار المستندات التي حددتها إدارة الجوازات الكويتية.
- يتم إحضار شهادة طلب تأشيرة شنغن الكويتية وكتابتها بطريقة صحيحة ودقيقة وملء البيانات المطلوبة بها بشكل صحيح.
- أن يكون المتقدم لديه تأمين صحي وأن لا يقل عن الحد الأدنى للتأمين الصحي, حيث أن الحد الأدنى للتأمين والمتعارف لدي دولة الكويت هو 9900 دينار كويتي.
- أن يقوم المتقدم بحجز تذاكر الطيران ذهاب وعودة, وذلك للتأكد من أنه سوف يرجع إلى دولة الكويت مرة أخري.
- أن يقوم بإحضار ما يثبت أنه قام بحجز فندق, أو إحضار شهادة تثبت أنه تم دعوته من قبل أي شخص يتواجد داخل منطقة شنغن.
- أن يكون جواز السفر التابع للمنظمة ساري المفعول.
- شهادة تثبت أن الشخص لديه القدرة المادية علي تحمل نفقات الرحبة من حيث الإقامة والسفر وكل المصاريف الأخري, ويأتي بهذا الشهادة من البنك توضح أخر ثلاث اشهر لحساب المتقدم.
- تتم دفع رسوم إصدار تأشيرة شنغن الكويتية.
- إحضار عدد اثنين من الصور الشخصية التي تكون ذات خلفية بيضاء.
رسوم إصدار تأشيرة شنغن الكويتية
حددت إدارة الجوازات الكويتية رسوم إصدار تأشيرة شنغن الكويتية والتي تكون لكل الفئات العمرية المختلفة.
- يتم دفع مبلغ ثمانين يورو للأشخاص الذين تكون أعمارهم في حدود سن البلوغ فما فوق.
- بينما يتم دفع مبلغ خمسة وثلاثين يورو للأطفال التي تكون أعمارهم ما بين عمر ستة أعوام إلي أحدي عشر عاماً, والأقل من ستة تكون التأشيرة مجاناً.
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