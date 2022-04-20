نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور والقديم بشكل موحد عبر sbis.hrsd.gov.sd في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور والقديم، بات سؤال يتكرر بشكل مستمر من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث إن منصة الدعم والحماية الإجتماعية في السعودية اعلنت إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعي جاهده لتوحيد ميعاد صرف المعاش لكلا من المستفيدين القدامي والجدد خلال فترة قريبة جدا، بحيث يتمكن جميع مستفيدي الضمان من صرف المعاش شهريا في بداية الشهر الميلادي، وذلك بعد توحيد برنامج الدعم بشكل عام علي كافة المستفيدين وجمع المستفيدين في منصة واحدة وهي منصة الدعم الجديد والمطور للضمان الاجتماعي.

متي صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور والقديم

نوضح لكم ما يتم تداوله بشأن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور والقديم، وذلك بعد صرف دفعة شهر ابريل لكلا من المستفيدين في المملكة العربية السعودية، علما بأن دفعة شهر مايو لم تصدر نتائج الأهلية بها حتي اللحظة الراهنة، وسوف تصرف تقريبا في يوم 2 من مايو القادم، ويعد الضمان الاجتماعي وسيلة دعم مباشر للمواطنين في المملكة العربية السعودية، تهدف لدعم توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة في السعودية، وتصرف شهريا حسب حالة الطلب، وفي سياق اخر نجد إن المملكة العربية السعودية لا تكتفي بدعم الاسر بمبالغ مالية، بل وتوفر العديد من برنامج التدريب والتأهيل من اجل القادرين علي العمل من المتقدمين، وفي هذا السياق تحقق المملكة رؤيتها بحلول عام 2030.

منصة الدعم والحماية الإجتماعية

من خلال منصة الدعم والحماية الإجتماعية في السعودية يمكنكم عمل إستعلام شهري عن ميعاد صرف الدفعة الجديدة من معاش الضمان الاجتماعي المطور، هذا وتتيح وزارة الموارد البشرية رابط مباشر للمستفيدين من اجل تدوين بيانتهم الجديدة في حالة طلب تحديث البيانات، كذلك يمكنكم التواصل من خلال رقم 19911 المجاني الخاص بالوزارة، وإليكم خطوات الإستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي الجديد

حالات توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور

في حالة وفاة صاحب الطلب يتوقف معاش الضمان الاجتماعي المطور علي الفور، وهي احد أشهر حالات توقف المعاش، كذلك يتم توقف المعاش اثناء امتناع المواطن علي تحديث البيانات دوريا.