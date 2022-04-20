موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور عبر منصة الدعم ١٤٤٣

أستقبلت وزارة الموارد الإجتماعية والتنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية ،عدد كبير من طلبات المواطنين بالمملكة العربية السعودية،من أجل الحصول علي معاش الضمان الأجتماعي المطور ،عبر منصة الدعم والحماية الإجتماعية ، كما أن هذا التقديم متاج لجميع المستفدين سواء القدامي ،أو الجدد من المواطنين السعوديين.

شروط الحصول علي معاش الضمان الإجتماعي المطور

يوجد عدد من الشروط ، تم وضعها من قبل وزارة الضمان الإجتماعي والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية ، يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول علي معاش الضمان الإجتماعي ،وهذه الشروط هي :

أولا : يجب أن يكون المتقدم للحصول علي معاش الضمان الإجتماعي ،سعودي الجنسية.

المعاش يتم منحة لكلا من الأيتام ،والأرامل، ذوى الإعاقة ،وأيضا من يمتلك بطاقات تنقل.

يجب ألا يبلغ دخل المحسوب لدي المستقل ،أو الأسرة عن الحد الأدني المحتسب للمعاش ١١٠٠ ريال سعودي ،٥٥٠ ريال سعودي لكل فرد مستقل ،الذي لا يعول.

يجب للمتقدم أن يكون لديه حساب بنكي جاري،وذلك للحصول علي الدعم بشكل منتظم.

ألا يكون لدي المتقدم موارد دخل أخري ،أو أمتلاك ثروات ،أو عقارات.

طريقة التسجيل للحصول علي معاش الضمان الإجتماعي

للتسجيل في المنصة الخاصة بالضمان الإجتماعي المطور ،يجب أتباع الخطوات الأتية:

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التنمية البشرية والتنمية الإجتماعية.

ثم بعد ذلك الضغط علي أيقونة خدمات.

وبعد ذلك الضغط علي أيقونة التقدم علي الضمان ،ثم تسجيل البيانات المطلوبة في الإستمارة ورفع المطلوب من مستندات ،ثم الضغط علي أيقونة إرسال الطلب.

وأخيرا: الأنتظار مدة خمسة عشر يوما ،وبعد ذلك سوف تصل رسالة الرد بالموافقة علي الطلب المتقدم ،في حالة إذا توافرت كافة الشروط.

موعد صرف معاش الضمان الإجتماعي السعودي

هناك تساؤلات كثير من المواطنين السعوديين ،عن موعد صرف معاش الضمان الإجتماعي ، مما دعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ، في إعلن عبر قناتها الرسمية عن موعد صرف الدعم ،وأعلنت أنه سوف يتم الصرف بداية من منتصف شهر إبريل الجاري ،كما أنه الصرف للفئات المستحقة من المواطنين السعوديين ، والذي تتوافر فيهم شروط صرف معاش الضمان الإجتماعي.